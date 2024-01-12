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В США требуют от Остина объяснений сокрытия информации о госпитализации

Fox: республиканцы требуют от Остина объяснить сокрытие информации о болезни

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Evan Vucci/AP

Республиканцы в палате представителей США потребовали от шефа Пентагона Ллойда Остина отчитаться в причинах несвоевременного информирования Белого дома и конгресса США о его болезни. Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

«Республиканцы в палате представителей требуют более подробной информации по мере того, как давление на Пентагон усиливается», — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что представители республиканской партии потребовали от Остина сообщить о том, кто принимал участие в решении отложить раскрытие подробной информации о здоровье шефа Пентагона.

До этого генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч заявил, что планирует расследовать обстоятельств госпитализации американского министра обороны Ллойда Остина.

У главы Пентагона Ллойда Остина в декабре 2023 года выявили рак простаты на ранней стадии. Министру сделали операцию, которая привела к осложнениям, — в начале января его экстренно доставили в больницу с инфекцией мочевыводящих путей. Президент США Джо Байден и другие американские чиновники узнали о диагнозе только через несколько дней после госпитализации главы Пентагона.

Ранее сообщалось, что замминистра обороны США управляла Пентагоном с пляжа без ведома Байдена.

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