«Хезболла» осудила удары Запада по хуситам в Йемене

Ливанское шиитское движение «Хезболла» осудило удары США и Великобритании по хуситам в Йемене. Об том сообщает арабская газета Alweeam со ссылкой на заявление ливанской группировки.

«Ливанская «Хезболла» решительно осудила американо-британские удары по объектам группировки хуситов в Йемене», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что «Хезболла» в своем заявлении на удары Запада по хуситам подчеркнула, что США «являются партнером Израиля в резне, которую он совершает в регионе».

До этого представитель хуситов Мохаммед Абдул Салам пообещал скорую реакцию на удары по Йемену со стороны США и Великобритании.

В ночь на 12 января США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена. В Вашингтоне сообщили, что целью ударов стали склады ракет, беспилотников и радиолокационные станции. Белый дом заявил, что эти действия призваны подорвать и снизить потенциал хуситов, угрожающих мировой торговле и свободе судоходства на одном из важнейших водных путей мира. МИД Йемена, подчиняющийся движению «Ансар Аллах», пригрозил Соединенным Штатам и Британии расплатой за эти атаки.

Ранее госсекретарю США Энтони Блинкену не удалось уговорить арабов присоединиться к операции против хуситов.