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Блинкену не удалось уговорить арабов присоединиться к операции против хуситов

Semafor: Блинкен не договорился с арабами по участию в операции против хуситов

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Jonathan Ernst/Pool TPX IMAGES OF THE DAY/Reuters

Американский госсекретарь Энтони Блинкен в рамках своего визита на Ближний Восток не смог уговорить представителей арабских государств присоединиться к возглавляемой США операции «Страж процветания», направленной на противостояние с йеменскими хуситами в Красном море. Об этом сообщает новостной портал Semafor, ссылаясь на собственные источники.

«Блинкену не удалось уговорить региональных тяжеловесов как Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар и Египет присоединиться», — говорится в статье.

По оценкам арабских чиновников, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты не заинтересованы в поддержке военной операции, Катар и Египет тоже избегают принимать участие в коалиции по политическим мотивам. В настоящее время из ближневосточных стран к операции Соединенных Штатов против хуситов присоединился лишь Бахрейн.

Согласно информации издания, в связи с дефицитом региональной поддержки предпринятая США и Британией атака может быть провалена.

В ночь на 12 января США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена. В Вашингтоне сообщили, что целью ударов стали склады ракет, беспилотников и радиолокационные станции. Белый дом заявил, что эти действия призваны подорвать и снизить потенциал хуситов, угрожающих мировой торговле и свободе судоходства на одном из важнейших водных путей мира. МИД Йемена, подчиняющийся движению «Ансар Аллах», пригрозил Соединенным Штатам и Британии расплатой за эти атаки.

Раннее политолог заявил, что у Запада не хватит сил для победы над хуситами.

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Удары США по Йемену
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