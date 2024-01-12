Лидер республиканцев в сенате США поддержал атаку на хуситов

Республиканский лидер в верхней палате конгресса Митч Макконнелл поддержал удары США и Великобритании по хуситам в Йемене. Его слова приводит американский телеканал Fox News.

«Я приветствую операции США и коалиции против поддерживаемых Ираном террористов-хуситов, ответственных за насильственное нарушение международной торговли в Красном море и нападения на американские суда», - заявил Макконнелл.

По словам лидера республиканцев в Сенате США, решение президента Джо Байдена применить военную силу против «этих иранских ставленников запоздало».

В ночь на 12 января Соединенные Штаты и Великобритания начали наносить удары по объектам йеменского мятежного движения «Ансар Аллах». Пресс-служба военно-воздушных сил Соединенных Штатов сообщила, что ВВС нанесли удары по более чем 60 целям на 16 объектах «Ансар Аллах».

Ранее Иран обвинил США и Британию в нарушении суверенитета Йемена.