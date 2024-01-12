Иран обвинил США и Британию в нарушении суверенитета Йемена

Удар, который нанесли США и Великобритания по позициям хуситов из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах», это произвол, а также нарушение суверенитета и территориальной целостности Йемена. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани Чафи, его слова опубликованы в Telegram-канале иранского внешнеполитического ведомства.

«Нападение Соединенных Штатов и Великобритании на несколько городов Йемена является произволом и явным нарушением суверенитета и территориальной целостности, а также норм международного права. Эти действия со стороны Вашингтона и Лондона приведут лишь к усилению нестабильности в регионе», — отметил Канани Чафи.

До этого пресс-служба военно-воздушных сил Соединенных Штатов сообщила, что ВВС нанесли удары по более чем 60 целям на 16 объектах йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы).

В Пентагоне заявили, что ответных шагов хуситов после ударов по их объектам зафиксировано не было.

Ранее США отправили авианосную ударную группу в Аденский пролив из-за атак хуситов.