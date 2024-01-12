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В Литве раскрыли, что нужно Украине

Глава МИД Литвы Ландсбергис: Украине нужна ротация систем ПВО

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Mandel Ngan/Pool/AP

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что Украине необходима ротация ПВО для продолжения боевых действий. Его слова приводит литовский портал VZ.

«Именно ротация ПВО, которая могла бы произойти как в Черноморском регионе, так и в Балтийском регионе, я считаю, была бы адекватным ответом», - заявил Ландсбергис.

До этого президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Украина станет членом Североатлантического альянса, осталось установить дату приема.

Науседа подчеркнул, что сомнения по этому поводу рассеялись после саммита альянса, который состоялся в Вильнюсе в июле 2023 года. Тогда были приняты важные решения о дальнейшем сближении Украины и Североатлантического альянса.

Ранее в Литве не увидели угрозы в русских школах.

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