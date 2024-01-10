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В Литве не увидели угрозы в русских школах

Спикер Сейма Литвы Чмилите-Нильсен: русские школы на являются угрозой

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РИА Новости

Спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен на фоне дискуссий в стране о закрытии русских школ заявила, что их необходимо рассматривать в качестве «моста между людьми», а не как угрозу. Слова спикера Сейма приводит агентство «Sputnik.Литва».

«На мой взгляд, на нынешнем этапе Министерству образования было бы важно уделить больше внимания тому, что школы национальных меньшинств могли бы стать мостом между людьми, детьми, пришедшими из очень разных семей с разным отношением к обществу. Это может стать помощью, а не просто угрозой», - заявила Чмилите-Нильсен.

По ее словам, школы, в которых преподавание ведется на языках национальных меньшинств, в том числе русском, являются «сильной стороной Литвы».

До этого советник президента Литвы по внешней политике Аста Скайсгирите в эфире радиостанции «Жиню радияс» заявила, что школы национальных меньшинств в Литве, в том числе те, где обучение ведется на русском языке, являются советским наследием, не нужно думать об их «уничтожении».

Ранее сообщалось, что депутата литовского Сейма отстранят за антисемитизм.

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