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В Кремле прокомментировали возможность сделать Хабаровск столицей ДФО

Песков прокомментировал возможность возврата Хабаровску статуса столицы ДФО

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Речи о возврате Хабаровску статуса столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) сейчас не идет, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире «Первого канала».

«Об этом сейчас речи не идет», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, город в настоящее время развивается самостоятельно, возвращение статуса столицы округа не имеет сейчас важного значения.

«Он развивается своим ходом и совершенно неважно, у него есть статус центра или нет», — пояснил он.

Пресс-секретарь главы государства назвал Хабаровск чистым, прекрасным и огромным городом.

Накануне Путин прибыл в Хабаровск с рабочим визитом на совещание по развитию дальневосточных городов. Там ему представили комплексные мастер-планы развития Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.

Ранее Путин пошутил над губернатором Хабаровского края.

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