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В парламенте Словакии отреагировали на требование США осудить Россию

Вице-спикер парламента Словакии Блаха ответил послу США из-за просьбы осудить РФ

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Depositphotos

Вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха в своем Telegram-канале резко отреагировал на требование США осудить Россию за использование баллистических ракет из КНДР. По словам депутата, Вашингтон не предоставил никаких доказательств по этому поводу.

«Мы хорошо помним, как отвратительно они лгали всему миру об оружии массового поражения в Ираке, так как хотели напасть на суверенную страну», — отметил Блаха.

До этого сообщалось, что Венгрия и Словакия — единственные в Европейском союзе страны, которые отказались подписывать заявление о том, что России якобы передали ракеты из Северной Кореи. Речь идет о совместном заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, глав министерств иностранных дел стран Евросоюза, а также ряда других стран (всего 48). В списке стран отсутствуют Словакия с Венгрией.

Накануне премьер Словакии Роберт Фицо заявлял, что стратегия Запада в отношении конфликта Украины и России не работает.

Ранее Фицо заявил, что взгляды Словакии и НАТО на военную помощь Киеву не совпадают.

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