Президент Эстонии объяснил, зачем поднимают тему перемирия на Украине

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что тема перемирия в конфликте между Россией и Украиной на Западе поднимается, чтобы узнать настроения в этом вопросе. Его слова с пресс-конференции с Владимиром Зеленским передает «Европейская правда».

«Не во время официальных, а на неформальных встречах в кулуарах поднимают тему перемирия, чтобы узнать настроения», — сказал Карис.

По его словам, давление на Украину не принесет успеха, пока союзники на Западе будут сохранять единство.

«Нужно учитывать, что есть группы, которые пытаются это делать. Некоторым странам нельзя позволить разрушить это единство», — предупредил Карис.

До этого Владимир Зеленский прибыл с визитом в столицу Эстонии Таллин. Эстонские СМИ отметили, что Зеленский прилетел в Таллин из Вильнюса поздно вечером в среду, однако о его прибытии было объявлено в четверг утром. По данным пресс-службы эстонского президента Алара Кариса, Зеленский встретится с властями страны, в том числе со спикером парламента Лаури Хуссаром и премьер-министром Каей Каллас.

Ранее Эстония выступила за нанесение ударов по России западным оружием.