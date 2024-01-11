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Эстония выступила за нанесение ударов по России западным оружием

Президент Эстонии Карис одобрил удары ВС Украины по регионам России

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Ints Kalnins/Reuters

Эстония поддерживает Украину в вопросе ударов по регионам Российской Федерации. Об этом заявил президент страны Алар Карис во время пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским 11 января.

«Эстония выступает за то, чтобы разрешить Вооруженным силам Украины наносить удары по РФ», — сказал Карси.

Он указал, что это касается тех возможных ударов, которые могут наноситься при помощи вооружения западных стран.

До этого бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявляла, что западные государства не осудили удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду, так как они сами предложили эту тактику Киеву. По ее мнению, этими атаками западные страны и Украина пытаются вызвать панику и хаос в России, однако пока им этого сделать не удается.

6 января депутаты от нескольких немецких партий призвали канцлера ФРГ Олафа Шольца поставить Украине крылатые ракеты Taurus, причем представители двух партий заявили о необходимости наносить удары по России.

До этого Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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