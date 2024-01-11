В США сделали заявление о Путине и о его скорой победе

Президент России Владимир Путин чувствует скорую победу в специальной военной операции на Украине, считает обозреватель The Washington Post Ли Хокстейдер. Журналист призвал не обращать внимание на радостные возгласы в США и европейских странах о поражении Российской Федерации.

«Реальность такова, что Путин чувствует, что победа близка», — пишет Хокстейдер.

Он обратил внимание, что глава российского государства смог переоборудовать российскую экономику. Кроме того, Хокстейдер отмечает, что США и Европа, похоже, устали от своих усилий по помощи Киеву.

«Это изменило ситуацию на поле боя, вынудив украинские войска занять оборонительную позицию», — добавил автор статьи.

До этого экс-президент Польши Александр Квасьневский заявлял, что при нехватке поддержки Вооруженных сил Украины со стороны западных государств президент России Владимир Путин выиграет на Украине и придет к границам Польши.

Ранее в Ирландии назвали победой Путина неудачу ЕС при согласовании помощи Украине.