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Мелони пытается договориться с Орбаном, чтобы он изменил позицию по Украине

Bloomberg: премьер Италии Мелони пытается убедить Орбана поддерживать Украину

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Global Look Press

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони пытается убедить своего венгерского коллегу Виктора Орбана изменить позицию по Украине, а также наладить отношения с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Как следует из текста, Мелони предлагает партии Орбана «Фидес» войти в объединение «Европейских консерваторов и реформистов» (ECR) перед предстоящими выборами в Европарламент, где, как ожидается, правые силы добьются успеха. Для этого премьеру Венгрии необходимо изменить подход по Украине в ЕС, отмечается в материале.

Действия Мелони подчеркивают ее амбиции, поскольку премьер Италии стремиться занять в ЕС роль влиятельного посредника, пишет Bloomberg.

«Неспособность договориться о финансировании Украины станет ударом по военным усилиям Зеленского и поставит под сомнение способность блока действовать в поддержку своих фундаментальных интересов», — говорится в тексте.

В декабре глава министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Будапешт может наложить жесткое вето на переговоры Европейского союза с Украиной о ее членстве в сообществе, если при подготовке к ним выяснится, что они наносят ущерб венгерским интересам.

Ранее премьер Италии назвала путь к переговорам России и Украины.

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