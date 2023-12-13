В США сообщили о вероятности повторения теракта 11 сентября

В США повысился уровень террористической опасности на фоне излишней сдержанности внешней политики администрации президента США Джо Байдена, и вероятность повторения событий теракта 11 сентября возросла. Такое мнение в интервью американскому телеканалу Fox News выразил сенатор от республиканской партии Линдси Грэм.

«Если бы президент Байден дал Украине оружие, в котором она нуждалась, на раннем этапе, они бы добились даже большего, чем сегодня. Он не торопился давать им танки, не хотел давать им F-16, не хотел давать их дальнобойная артиллерия… Президенту Байдену: под вашим руководством условия для (еще одного теракта – прим. ред.) 11 сентября лучше, чем я когда-либо видел после 11 сентября», - заявил Грэм.

Сенатор подчеркнул, что не согласен с «популистским крылом» республиканской партии, критикующим дальнейшее финансирование Украины.

При этом Грэм отметил, что не желает голосовать за помощь Украине, Израилю или Тайваню, пока южная граница Соединенных Штатов не будет надежно защищена.

До этого Грэм заявил, что мир «будет в огне» в случае переизбрания на новый срок действующего президента США Джо Байдена.

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