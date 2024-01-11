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В США испугались реакции России на фоне тайной госпитализации главы Пентагона

Fox News: госпитализация главы Пентагона Остина указала РФ на слабости США

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Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Ситуация с тайной госпитализацией главы Пентагона Ллойда Остина продемонстрировала России, что у США есть слабости. Такое мнение высказала ведущая Fox News Ребекка Грант.

У Остина еще в декабре выявили рак простаты на ранней стадии. Министру сделали операцию, которая привела к осложнениям, — в начале января его экстренно доставили в больницу с инфекцией мочевыводящих путей. Президент США Джо Байден и другие американские чиновники узнали о диагнозе только через несколько дней после госпитализации главы Пентагона.

По мнению Грант, можно не сомневаться в том, что президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин извлекли важную информацию из «провала» администрации Байдена в сфере национальной безопасности. Ведущая назвала ситуацию с Остином «позорным промахом», поскольку мир увидел, что у военного руководства США есть явные проблемы с дисциплиной и контролем.

«Путин увидел, что принятие решений в области национальной безопасности США может легко споткнуться», — заявила ведущая Fox News.

Ллойду Остину 70 лет. Он возглавил Пентагон в январе 2021 года.

Ранее американист предрек отставку главе Пентагона.

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