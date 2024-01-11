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Байден отправит делегацию в Тайбэй после выборов на Тайване

ТАСС: Президент США Байден отправит делегацию в Тайбэй после выборов на острове

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Kevin Lamarque/Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден отправит неофициальную делегацию в Тайбэй после выборов главы администрации острова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного чиновника в американской администрации.

В статье издания говорится, что точных сроков визита в Белом доме пока не называют, также не известен состав делегации.

Представитель американской администрации подчеркнул, что США не поддерживают какую-либо сторону на выборах на Тайване и выступают против вмешательства во внутренние дела страны.

Сообщается, что Джо Байден намерен направить на Тайвань делегацию, состоящую из представителей двух партий. В нее могут войти бывший заместитель госсекретаря США в администрации Барака Обамы демократ Джеймс Стайнберг, а также бывший помощник президента США по национальной безопасности республиканец Стивен Хэдли.

До этого в США предрекли военное давление на Тайвань со стороны Китая после выборов на острове. При этом источник предположил, что Пекин может подождать с ответной реакцией до 20 мая, когда следующий президент Тайваня вступит в должность и произнесет инаугурационную речь.

Ранее Си Цзиньпин заявил о необходимости воссоединения Китая с Тайванем.

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