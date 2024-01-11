В Раде отрицают отправку на доработку законопроекта о мобилизации

Глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия в своем Telegram-канале заявил, что законопроект о мобилизации не планируют отправлять на доработку, его обсудят депутаты совместно с представителями минобороны на согласительном совете парламента.

Как рассказал Арахамия, 10 января было проведено заседание фракции, на котором нардепы обсудили текущую ситуацию и план работы на ближайшие дни.

«Были удивлены прочитать о якобы каких-то решениях нашей фракции на пабликах людей, которые не имеют к нам никакого отношения. <...> Все решения по рассмотрению законопроектов будут приниматься на согласительном совете, куда приглашено военное командование и руководство министерства обороны», — написал он.

Глава фракции партии «Слуга народа» добавил, что в ближайшее время также будет информация по кадровым вопросам в комитетах Верховной рады.

10 января украинский нардеп Алексей Гончаренко заявил, что фракция партии «Слуга народа» в парламенте приняла решение вернуть законопроект о мобилизации кабмину Украины на доработку.

Ранее на Украине предложили провести мобилизацию через лотерею или жеребьевку.