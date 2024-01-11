Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Раде отрицают отправку на доработку законопроекта о мобилизации

Нардеп Арахамия отрицает отправку на доработку проекта о мобилизации на Украине

close
100%
РИА «Новости»

Глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия в своем Telegram-канале заявил, что законопроект о мобилизации не планируют отправлять на доработку, его обсудят депутаты совместно с представителями минобороны на согласительном совете парламента.

Как рассказал Арахамия, 10 января было проведено заседание фракции, на котором нардепы обсудили текущую ситуацию и план работы на ближайшие дни.

«Были удивлены прочитать о якобы каких-то решениях нашей фракции на пабликах людей, которые не имеют к нам никакого отношения. <...> Все решения по рассмотрению законопроектов будут приниматься на согласительном совете, куда приглашено военное командование и руководство министерства обороны», — написал он.

Глава фракции партии «Слуга народа» добавил, что в ближайшее время также будет информация по кадровым вопросам в комитетах Верховной рады.

10 января украинский нардеп Алексей Гончаренко заявил, что фракция партии «Слуга народа» в парламенте приняла решение вернуть законопроект о мобилизации кабмину Украины на доработку.

Ранее на Украине предложили провести мобилизацию через лотерею или жеребьевку.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами