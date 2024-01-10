Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лавров и глава МИД Китая оценили итоги взаимодействия в прошлом году

Лавров и глава МИД Китая высоко оценили основные итоги взаимодействия в 2023 году

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его коллега из Китая Ван И во время телефонного разговора высоко оценили итоги двустороннего взаимодействия в 2023 году. Об этом говорится в сообщении МИД России.

«Главы внешнеполитических ведомств подвели и высоко оценили основные итоги взаимодействия в 2023 году», — сказано в тексте.

Также стороны выразили удовлетворение высокими темпами развития двустороннего политического диалога и практического сотрудничества.

9 января сообщалось, что министр иностранных дел КНР Ван И, выступая в правительственной резиденции Дяоюйтай в Пекине на брифинге по итогам года, отметил среди важнейших успехов китайской внешней политики в 2023 году мартовскую встречу председателя КНР Си Цзиньпина с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Как отметил Ван И, Си Цзиньпин в прошлом году дважды встречался с Путиным в течение года и выбрал Россию для своего первого визита в 2023 году.

Ранее США нарастили торговлю с Россией.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами