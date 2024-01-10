Лавров и глава МИД Китая оценили итоги взаимодействия в прошлом году

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его коллега из Китая Ван И во время телефонного разговора высоко оценили итоги двустороннего взаимодействия в 2023 году. Об этом говорится в сообщении МИД России.

«Главы внешнеполитических ведомств подвели и высоко оценили основные итоги взаимодействия в 2023 году», — сказано в тексте.

Также стороны выразили удовлетворение высокими темпами развития двустороннего политического диалога и практического сотрудничества.

9 января сообщалось, что министр иностранных дел КНР Ван И, выступая в правительственной резиденции Дяоюйтай в Пекине на брифинге по итогам года, отметил среди важнейших успехов китайской внешней политики в 2023 году мартовскую встречу председателя КНР Си Цзиньпина с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Как отметил Ван И, Си Цзиньпин в прошлом году дважды встречался с Путиным в течение года и выбрал Россию для своего первого визита в 2023 году.

Ранее США нарастили торговлю с Россией.