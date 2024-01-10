На Украине приняли закон, которого ждали в ЕС

В Верховной раде в первом чтении проголосовали за законопроект о лоббировании, принятие которого ожидали в Еврокомиссии. Об этом сообщил депутат Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Парламент принял в первом чтении Закон о лоббировании… Это действительно одно из требований ЕС. Было в отчете Еврокомиссии относительно начала переговоров (о вступлении в ЕС. – прим. ред.)», — заявил Железняк.

По его словам, закон определяет терминологию в сфере лоббирования, права и обязанности субъектов лоббирования, правила этического поведения субъектов лоббирования и так далее.

За принятие закона высказались 309 депутатов, 15 воздержались, при этом никто не выступил против.

До этого вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Йоурова заявила, что вступление Украины в Европейский союз (ЕС) займет годы.

Ранее было названо самое большое препятствие на пути Украины в Евросоюз.