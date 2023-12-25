Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названо самое большое препятствие на пути Украины в Евросоюз

Nihon Keizai: коррупция является самым сложным аспектом на пути Киева в Евросоюз

close
100%
Olivier Matthys/AP

Коррупция, вероятно, является самой тревожной проблемой, связанной с членством Украины в Европейском союзе (ЕС).Такую точку зрения выразили авторы японского издания Nihon Keizai.

В статье говорится, что даже министерство обороны, находящееся на переднем крае противостояния с российской армией, постоянно сталкивается с обвинениями в коррупции, особенно в сфере продовольствия и оборудования. «Никто не может принять тот факт, что деньги, выделенные на поддержку, исчезают без следа», — говорится в материале издания.

Авторы также предполагают, что энтузиазм вокруг переговоров о присоединении может вскоре смениться разочарованием из-за финансовых проблем и коррупции на Украине. По его мнению, это именно то, чего хочет Россия.

22 июня еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Вархели заявил, что Украина в полной мере выполнила два из семи условий для начала переговоров о вступлении в ЕС — по судебной реформе и свободе СМИ. К числу невыполненных условий в Еврокомиссии отнесли борьбу с коррупцией.

6 августа Зеленский заявил о новом витке кадровых чисток в рамках борьбы с коррупцией.

17 августа президент Украины подписал указ об увольнении всех областных военкомов в стране. 27 августа он выступил с заявлением о намерении приравнять коррупцию в период военного положения к госизмене.

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами