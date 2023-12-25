Названо самое большое препятствие на пути Украины в Евросоюз

Коррупция, вероятно, является самой тревожной проблемой, связанной с членством Украины в Европейском союзе (ЕС).Такую точку зрения выразили авторы японского издания Nihon Keizai.

В статье говорится, что даже министерство обороны, находящееся на переднем крае противостояния с российской армией, постоянно сталкивается с обвинениями в коррупции, особенно в сфере продовольствия и оборудования. «Никто не может принять тот факт, что деньги, выделенные на поддержку, исчезают без следа», — говорится в материале издания.

Авторы также предполагают, что энтузиазм вокруг переговоров о присоединении может вскоре смениться разочарованием из-за финансовых проблем и коррупции на Украине. По его мнению, это именно то, чего хочет Россия.

22 июня еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Вархели заявил, что Украина в полной мере выполнила два из семи условий для начала переговоров о вступлении в ЕС — по судебной реформе и свободе СМИ. К числу невыполненных условий в Еврокомиссии отнесли борьбу с коррупцией.

6 августа Зеленский заявил о новом витке кадровых чисток в рамках борьбы с коррупцией.

17 августа президент Украины подписал указ об увольнении всех областных военкомов в стране. 27 августа он выступил с заявлением о намерении приравнять коррупцию в период военного положения к госизмене.

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.