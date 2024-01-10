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Чукотский врач оценил состояние здоровья Путина

Врач Клосс: Путин находится в отличном состоянии, у него бодрый голос и походка

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин находится в отличном состоянии, у него бодрый голос и походка. Об этом заявил РИА Новости заведующий отделением, травматолог-ортопед травматологического стационара Чукотской окружной больницы Денис Клосс.

Российский лидер во время поездки на Чукотку провел встречу с жителями города Анадырь. Клосс на этой встрече задал Путину вопрос, как при такой нагрузке он восстанавливается.

«Президент сказал, что занимается спортом, но на мой вопрос он ответил, что самый главный рецепт восстановления — это любить свою работу», — сказал врач, подчеркнув, что полностью с этим согласен.

Клосс оценил состояние Путина как отличное.

«Бодрый голос, бодрая походка. Как он репрезентирует мысль: она доступна и понятна. Нет других политических лидеров за океаном даже и близко. Думаю, он еще будет и будет работать», — считает травматолог-ортопед.

Клосс добавил, что он лично на это очень рассчитывает, поскольку восхищается президентом России. Врач посоветовал Путину больше отдыхать, поскольку именно от него зависит долголетие.

Отвечая на вопрос о том, как он оценивает состояние главы Белого дома Джо Байдена, Клосс обратил внимание на его возраст, который, по словам врача, имеет колоссальное влияние на американского президента.

«Даже несмотря на то, что вроде бы здоровый образ жизни ведет, питание, но возраст определенно берет свое», — пояснил он.

Ранее Владимир Путин заявил, что ежедневно уделяет занятиям спортом по 2-2,5 часа.

Ранее депутат назвал Путина лидером с глубоким знанием деталей всех сфер в жизни России.

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