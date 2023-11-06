Депутата литовского Сейма отстранят за антисемитизм

Временная парламентская комиссия литовского Сейма, созданная для оценки антисемитских высказываний депутата Ремигиюса Жемайтайтиса, приняла решение о достаточности оснований для лишения его депутатского мандата. Об этом со ссылкой на выводы комиссии сообщает ТАСС.

Как сообщается, комиссия пришла к выводу, что публичные высказывания и действия депутата не были случайными и необдуманными: их следует оценивать как разжигание ненависти. Такие поступки не могут соответствовать статусу депутата Сейма.

По информации агентства, за последние полгода Жемайтайтис дважды допустил антисемитские высказывания. На своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) он отреагировал на снос Израилем палестинской начальной школы словами «в мире нашлось еще одно животное — Израиль». Кроме того, политик цитировал призыв к расправе над евреями из литовского фольклора.

А в канун Дня памяти и скорби, который отмечается в Литве 14 июня в память о массовой высылке населения в 1941 году, Жемайтайтис написал, что Литва никогда не забудет тех русских и евреев, которые участвовали в депортации литовцев.

Отмечается, что позицию с осуждением высказывания Жемайтайтиса комиссия Сейма обнародовала месяц назад, но затем, как предусмотрено процедурой, временно отозвала свои выводы с одновременным вызовом депутата на заседание для дачи объяснений. Однако тот проигнорировал приглашение, в результате чего комиссия пришла к окончательному выводу о том, что он не сожалеет о сказанном.

Ранее в Еврокомиссии прокомментировали антисемитские инциденты в Европе.