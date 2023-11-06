Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Депутата литовского Сейма отстранят за антисемитизм

В Литве решили объявить депутату импичмент за антисемитские высказывания

close
100%
Remigijus Zemaitaitis/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Временная парламентская комиссия литовского Сейма, созданная для оценки антисемитских высказываний депутата Ремигиюса Жемайтайтиса, приняла решение о достаточности оснований для лишения его депутатского мандата. Об этом со ссылкой на выводы комиссии сообщает ТАСС.

Как сообщается, комиссия пришла к выводу, что публичные высказывания и действия депутата не были случайными и необдуманными: их следует оценивать как разжигание ненависти. Такие поступки не могут соответствовать статусу депутата Сейма.

По информации агентства, за последние полгода Жемайтайтис дважды допустил антисемитские высказывания. На своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) он отреагировал на снос Израилем палестинской начальной школы словами «в мире нашлось еще одно животное — Израиль». Кроме того, политик цитировал призыв к расправе над евреями из литовского фольклора.

А в канун Дня памяти и скорби, который отмечается в Литве 14 июня в память о массовой высылке населения в 1941 году, Жемайтайтис написал, что Литва никогда не забудет тех русских и евреев, которые участвовали в депортации литовцев.

Отмечается, что позицию с осуждением высказывания Жемайтайтиса комиссия Сейма обнародовала месяц назад, но затем, как предусмотрено процедурой, временно отозвала свои выводы с одновременным вызовом депутата на заседание для дачи объяснений. Однако тот проигнорировал приглашение, в результате чего комиссия пришла к окончательному выводу о том, что он не сожалеет о сказанном.

Ранее в Еврокомиссии прокомментировали антисемитские инциденты в Европе.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий