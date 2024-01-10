Ламы и верующие Читинского дацана поставили подписи в поддержку Путина

В Забайкалье продолжается сбор подписей за выдвижение Владимира Путина кандидатом на выборах президента России. Свою поддержку главе государства, в том числе, выразили ламы и верующие Читинского дацана. Об этом сообщает Теlegram-канал российского фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям.

Отмечается, что в буддийском храмовом комплексе в Чите побывал мобильный волонтер. Ламы и прихожане оставили подписи за выдвижение главы государства.

А ранее, в Рождественский сочельник, с этой же целью штаб общественной поддержки Владимира Путина посетил митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий.

Напомним, сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина начался 23 декабря.

По закону самовыдвиженцу для регистрации кандидатом на выборах нужно собрать 300 тыс. подписей. Причем из одного субъекта должно поступить не более 7,5 тыс. подписей — таким образом обеспечивается широкое региональное представительство.

Крайний срок сдачи подписей в Центризбирком РФ — 31 января.

От этой процедуры избавлены лишь кандидаты от парламентских партий.

Как сообщила ранее сопредседатель штаба Марьяна Лысенко, в поддержку самовыдвижения Путина уже собрано более 1,3 млн подписей.

Выборы президента РФ состоятся 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Инаугурация российского лидера пройдет 7 мая 2024 года.