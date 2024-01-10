В США указали на «шизофреническую» политику Байдена в отношении Израиля

Кандидат в президенты США, губернатор Флориды Рон Десантис раскритиковал политику Джо Байдена в отношении Израиля, назвав ее «шизофренической». Соответствующее заявление он сделал в эфире Fox News.

«И то, что делает Джо Байден, у него шизофреническая политика, потому что он сначала сказал, что поддерживает Израиль. Затем он столкнулся с крайне левыми, которым не нравится Израиль. Так что он как бы прыгает взад и вперед», — заявил Десантис.

По словам кандидата на пост президента США, Израиль является сильнейшим союзником Вашингтона на Ближнем Востоке. В случае победы на выборах Десантис пообещал поддерживать еврейское государство «на словах, публично и в частном порядке».

До этого Рон Десантис объяснил, почему Вашингтону важнее поддерживать Израиль, а не Украину. В эфире CNN он заявил, что что еврейское государство является важнейшим союзником для Соединенных Штатов, в то время как у Украины «есть вся Европа».

«Для меня это простой ответ. Это государство Израиль, потому что оно является нашим сильнейшим союзником на Ближнем Востоке… У нас с ними отношения, которые не похожи ни на какие другие, и весь мир настроен против нас», — заявил Десантис.

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