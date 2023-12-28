Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Трамп раскрыл, какую игру Байден ведет с Израилем и Палестиной

Трамп заявил, что Байден пытается играть на два фронта в Газе

close
100%
Carlos Barria/Reuters, коллаж

Бывший президент США и миллиардер Дональд Трамп высказал свое мнение о позиции президента США Джо Байдена в палестино-израильском конфликте в интервью телеканалу Just the News. Он считает, что Байден пытается играть на два фронта, но не справляется с этим.

Трамп заявил: «Байден позволил этому [конфликту] случиться. Послушайте, Байден пытается играть на два фронта, и я думаю, что ему это не удается»». Он также добавил, что если он был бы президентом США, то «7 октября никогда бы не случилось».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

27 декабря в Палестине заявили о готовности взять на себя управление Газой.

Ранее папа Римский Франциск заявил, что мир погружен в войну из-за оборонной промышленности.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами