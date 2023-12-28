Трамп раскрыл, какую игру Байден ведет с Израилем и Палестиной

Бывший президент США и миллиардер Дональд Трамп высказал свое мнение о позиции президента США Джо Байдена в палестино-израильском конфликте в интервью телеканалу Just the News. Он считает, что Байден пытается играть на два фронта, но не справляется с этим.

Трамп заявил: «Байден позволил этому [конфликту] случиться. Послушайте, Байден пытается играть на два фронта, и я думаю, что ему это не удается»». Он также добавил, что если он был бы президентом США, то «7 октября никогда бы не случилось».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

27 декабря в Палестине заявили о готовности взять на себя управление Газой.

Ранее папа Римский Франциск заявил, что мир погружен в войну из-за оборонной промышленности.