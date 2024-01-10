Пелоси раскритиковала Трампа за слова о крахе экономики США

Член палаты представителей Нэнси Пелоси раскритиковала экс-президента США Дональда Трампа, который заявил, что крах экономики страны может произойти в течение года. В эфире MSNBC она назвала слова республиканца ложными и глупыми.

По ее словам, Трамп желает, чтобы экономика США рухнула, однако он не понимает, чем это обернется для простых американцев.

«Его не волнует, что это значит для интересов американских рабочих семей. Возможно, некоторые из его богатых друзей, которые вкладывают деньги в его кампанию — потому что они не хотят платить налоги — могут заметить его некомпетентность, не понимая, что такое экономика», — сказала Пелоси.

С точки зрения Пелоси, кандидат на пост главы государства сделал «глупое и ложное заявление».

Ранее Трамп заявил, что экономика США является хрупкой и может рухнуть в течение года.

«У нас такая хрупкая экономика, и единственная причина, по которой она работает сейчас, — это пар того, что сделали мы… И когда произойдет крах — я надеюсь, что это произойдет в течение следующих 12 месяцев, потому что я не хочу быть Гербертом Гувером (президент, при котором США переживали Великую депрессию 1929 года. — Прим. ред.). Единственным президентом, которым я просто не хочу быть, является Герберт Гувер», — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что богатейший штат США столкнется с рекордным дефицитом бюджета.