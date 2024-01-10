США провели секретные переговоры с Катаром по израильским заложникам в Газе

Координатор Белого дома по Ближнему Востоку Бретт Макгерк провел секретные переговоры в Дохе с премьер-министром и министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани и обсудил с ним усилия по освобождению израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным СМИ, Белый дом и правительство Катара держали поездку в секрете. Они не анонсировали визит Макгерка в ближневосточную страну и не опубликовали отчет о его встрече с Аль Тани.

Источники рассказали, что переговоры по освобождению израильских заложников возобновились на этой неделе после того, как палестинское радикальное движение ХАМАС приостановило их из-за ликвидации Израилем заместителя главы политбюро группировки Салеха аль-Арури в Бейруте.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Израиль постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор Газа и начал массированные обстрелы.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гуманитарной паузе и освобождении части заложников. За неделю действия перемирия ХАМАС вернул 110 пленных заложников.

5 декабря ЦАХАЛ начал третью часть наземной операции в палестинском анклаве и окружил город Хан-Юнис.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.