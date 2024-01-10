Ким Чен Ын назвал самое враждебное государство

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Республика Корея превратилась в самое враждебное государство с точки зрения Пхеньяна. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), об этом он заявил при посещении предприятий оборонной промышленности.

«<…> Ким Чен Ын отметил, что теперь наступило <…> время, когда нужно охарактеризовать Республику Корея как самое враждебное государство для КНДР», — подчеркнули в сообщении.

По словам северокорейского лидера, эта страна почти 80 лет придерживается «злобной конфронтации» с КНДР. Он отметил, что Пхеньяну следует уделить первоочередное внимание укреплению обороны и сил сдерживания ядерной войны.

В начале января в КНДР оценили риск войны с Южной Кореей в 2024 году. ЦТАК указал, что Сеул начал год «гулом орудий» и конфронтационной риторикой, которая демонстрирует, что мира и стабильности в регионе не будет, если оставить без ответа «безрассудство марионеток».

Ранее в КНДР сочли учения Южной Кореи и США «бесполезной бравадой».