Белоруссия выйдет из ряда договоров о борьбе с коррупцией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о денонсации международных договоров в области борьбы с коррупцией. Документ размещен на правовом интернет-портале республики.

Речь идет о Конвенциях о гражданско-правовой и уголовной ответственности за коррупцию 1999 года. Одновременно подписанный Лукашенко закон прекращается действие соглашения между Белоруссией и Советом Европы о привилегиях представителей членов Группы государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО). Такое решение аннулирует обязательство предоставлять международной организации благоприятные условия работы в республике.

В понедельник, 8 января, в Минске отказались приглашать наблюдателей ОБСЕ на парламентские выборы. По словам постоянного представителя республики при международных организациях в Вене Андрея Дапкюнаса, он уже уведомил директора Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ ОБСЕ) Маттео Мекаччи о данном решении.

До этого в Белоруссии назвали сроки президентских выборов.

Ранее Лукашенко заявил, что украинцам «нечем воевать».