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Евродепутат собирает подписи, чтобы лишить Орбана права голоса в Евросовете

Депутат ЕП Сарвамаа собирает подписи для лишения Орбана права голоса в совете ЕС

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Yves Herman/Reuters

Финский депутат Европарламента Петри Сарвамаа начал кампанию по сбору подписей, чтобы лишить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана права голоса в Европейском совете. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter), также опубликовав петицию.

«Сейчас или никогда. Машина принятия решений ЕС застряла из-за Виктора Орбана. Единственный способ заставить ее работать – лишить Орбана права голоса в Совете. В то же время мы покажем, что в ЕС нет места шантажу», — написал Сарвамаа.

Он опубликовал петицию глава ЕП Роберте Метсоле, и призвал других депутатов подписать ее. В документе говорится, что лишив Орбана права голоса в Евросовете, «ЕС пошлет четкий сигнал Венгрии, что ее действия неприемлемы».

Ранее сообщалось, что нынешний глава Евросовета Шарль Мишель собирается летом 2024 года досрочно уйти в отставку. Эту информацию 7 января газете Politico подтвердил помощник Мишеля. Политик намеревается стать евродепутатом, а для этого ему придется оставить текущий пост.

Если лидеры ЕС не смогут быстро договориться о кандидатуре нового главы Евросовета, им станет Виктор Орбан, поскольку в тот период именно Венгрия будет председательствовать в Совете Евросоюза.

Ранее в МИД Венгрии заявили, что Будапешт будет пытаться «открыть глаза» ЕС.

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