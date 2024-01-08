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В МИД Венгрии заявили, что Будапешт будет пытаться «открыть глаза» ЕС

Глава МИД Венгрии Сийярто: Будапешт в этом году будет пытаться открыть глаза ЕС

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Global Look Press

Венгрия собирается в текущем году бороться за то, чтобы лидеры стран Европейского союза «открыли глаза» на свои ошибки и смогли их исправить. Об этом в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) написал глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«В этом году мы, венгры, будем бороться за то, чтобы открыть глаза Брюсселю, и чтобы руководство Евросоюза наконец увидело реальность и, таким образом, смогло исправить ошибки предыдущего руководства», — заявил министр.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что стратегия Евросоюза по конфликту на Украине потерпела неудачу, Россию не удастся победить, поэтому необходимо искать иной план действий.

Он напомнил, что Будапешт осудил действия Москвы в отношении Украины, однако реакция Запада на них была неверной.

По словам Орбана, стратегия заключалась в том, чтобы украинцы сражались и побеждали на фронте, а русские проигрывали. Однако реальность оказалась обратной, подчеркнул премьер Венгрии.

Ранее Орбан объяснил, чем обернется вступление Украины в ЕС для Центральной Европы.

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