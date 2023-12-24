В Сербии заявили о сохранении независимой политики несмотря на давление извне

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна продолжит проводить самостоятельную политику и не намерена следовать указаниям извне, в том числе по вопросу присоединения к санкционной политике против России. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции, пишет ТАСС.

Вучич ответил на слова премьер-министра Косово Альбина Курти, заявившего об украденных выборах в Сербии.

«Еще кто-то желает, чтобы Сербия была куклой, которую они будут дергать за нитки, как делали это ранее. Они думают, что смогут выбирать правительства, министров, смогут решать, какая политика будет проводиться, что смогут нам приказывать, позвонят по телефону или отправят факс, чтобы не мучиться с отправкой электронного письма, и укажут: «Завтра введите санкции против России, сделайте это и это»», — сказал он.

Вучич добавил, что Сербия будет проводить собственную политику, понимая ту цену, которую придется за это заплатить. Ведомства Сербии завершат избирательный процесс и сами разберутся, где нужно проводить повторное голосование, а где нет.

19 декабря сербские оппозиционеры объявили голодовку и потребовали аннулирования результатов парламентских выборов в стране, победу на которых одержала коалиция во главе с Вучичем. Сам президент заявил, что насильственной смены власти в Сербии не будет, поскольку речь идет о демократической стране.

Ранее Вучич рассказал, когда сформируют новый кабмин Сербии.