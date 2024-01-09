Южная Корея поднимет в СБ ООН тему поставок оружия из КНДР

Официальный представитель министерства иностранных дел Республики Корея Им Су Сок заявил, что страна обеспокоена тем, что Северная Корея может поставлять свое оружие зарубежным другим государствам. Он добавил, что Южная Корея поднимет данную тему в Совете Безопасности ООН, передает ТАСС.

«Правительство очень серьезно обеспокоено передачей северокорейского оружия за рубеж. Правительство будет при плотной координации с США, Японией и другими дружественными странами, а также международным сообществом прикладывать усилия к тому, чтобы все члены ООН добросовестно соблюдали резолюции Совета Безопасности», — сообщил Сок.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга не стал комментировать информацию о том, что, по данным США, РФ якобы начала использовать ракеты из Северной Кореи.

До этого отставной генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос заявлял, что у России есть достаточное количество ракет для уничтожения критической инфраструктуры и военных предприятий на территории Украины. Он отмечал, что российские войска за раз могут выпустить достаточно ракет, чтобы ударить как по объектам энергетической инфраструктуры, так и по предприятиям оборонного комплекса.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявлял, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.