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Бербок рассказала, кому принадлежит сектор Газа и Западный берег Иордана

Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что сектор Газа должен принадлежать палестинцам

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Liesa Johannssen/Reuters

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что территория сектора Газа и Западный берег реки Иордан должны принадлежать палестинцам. Об этом она заявила на пресс-конференции после встречи с главой МИД Египта Самехом Шукри, пишет Tagesschau.

Она подчеркнула, что нельзя позволить переселить палестинцев с этих территорий.

После окончания боевых действий на территории анклава международное сообщество возьмет ответственность за безопасность в секторе Газа, отметила Бербок.

«Израильская армия должна делать больше для защиты гражданского населения в Газе. Страдания стольких невинных палестинцев не могут продолжаться», — заявила глава МИД Германии.

До этого министр иностранных дел Египта Самех Шукри заявил, что Каир отвергает любые методы давления на палестинцев с целью их перемещения с территории сектора Газа.

Ранее стала известна позиция Израиля по возвращению жителей Газы на север анклава.

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