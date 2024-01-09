Стала известна позиция Израиля по возвращению жителей Газы на север анклава

Израиль не позволит палестинцам вернуться в северную часть Газы в условиях отсутствия соглашения с ХАМАС по освобождению заложников, об том израильские официальные лица намерены сообщить госсекретарю США Энтони Блинкену. Об этом сообщает американский портал Axios со ссылкой на неназванных израильских чиновников.

«Во вторник израильские официальные лица скажут госсекретарю Тони Блинкену, что Израиль не позволит палестинцам вернуться в северную часть Газы, если ХАМАС не согласится освободить больше заложников», — говорится в сообщении портала.

Отмечается, что одной из целей переговоров Блинкена в Израиле на этой неделе является прогресс в возвращении палестинцев в свои дома и гарантии, что они не будут насильственно перемещены из сектора Газа.

До этого сообщалось, что израильская делегация высокопоставленных чиновников прибыла в Каир для возобновления переговоров с представителями палестинского движения ХАМАС по освобождению заложников.

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