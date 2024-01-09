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Политолог: немцы осознают, что «жирные времена позади»

Политолог Рар: немцы злые, поскольку видят, что лучшие времена позади

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Global Look Press

Немцы начинают осознавать, что «жирные времена позади». Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил германский политолог Александр Рар, комментируя протесты в ФРГ. По его словам, правительство республики будет подавлять забастовки, поскольку договориться с гражданами не получится.

«Как выяснилось, в последние годы уровень жизни в ФРГ был значительно выше, чем позволяли реальные средства республики. Теперь же за провальную фискальную политику вынуждены расплачиваться простые люди, которые, будучи избалованными хорошей конъюнктурой нескольких десятилетий, совершенно не готовы расставаться с деньгами», — отметил эксперт.

Он добавил, что несмотря на выступления людей против сокращения зарплат в их отраслях, правительство будет продолжать повсюду урезать средства, поскольку другого выхода у него нет.

В январе Ассоциация немецких фермеров начала общенациональную забастовку против запланированного федеральным правительством сокращения субсидий в сельскохозяйственном секторе. По данным Bild, власти ФРГ внесли меры жесткой экономии в бюджет на 2024 год, включая спорное сокращение льгот для фермеров.

До этого в Германии прошла общенациональная забастовка машинистов.

Ранее экспорт Украины через Польшу рухнул из-за протестов дальнобойщиков.

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