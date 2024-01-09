В Египте отвергли любое давление на палестинцев для переселения из сектора Газа

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри заявил, что Каир отвергает любые методы давления на палестинцев с целью их перемещения с территории сектора Газа. Его слова с совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок приводит ТАСС.

«Мы отвергаем любые способы давления на палестинцев с целью их вытеснения с собственных земель», — сказал Шукри.

Он также отметил необходимость прекращения огня на территории анклава. По словам главы МИД Египта, продолжение оккупации сектора Газа со стороны Израиля является одной из основных причин нестабильности на Ближнем Востоке.

Шукри подчеркнул, что обсудил с Бербок перспективы решения конфликта между Израилем и ХАМАС на основе принципа двух государств, а также вопросы гуманитарной помощи для населения сектора Газа.

До этого стало известно, что палестинское движение ХАМАС отвергло трехэтапный план Египта по прекращению огня в секторе Газа и урегулированию палестино-израильского конфликта. Об этом написала израильская газета Times of Israel со ссылкой на главу государственной информационной службы Египта Диаа Рашвана. При этом отмечается, что Каир до сих пор ожидает ответов на план по освобождению заложников и прекращению конфликта в секторе Газа.

Ранее кандидат на пост президента США призвала страны Ближнего Востока повлиять на ХАМАС.