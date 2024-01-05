Кандидат на пост президента США призвала страны Ближнего Востока повлиять на ХАМАС

Кандидат в президенты США от Республиканской партии, бывший постпред страны при ООН Никки Хейли обвинила ряд стран Ближнего Востока в нежелании урегулировать конфликт между Израилем и Палестиной. Во время встречи с избирателями она призвала государства региона повлиять на ХАМАС, сообщает CNN.

«Все возлагают на Израиль и на США ответственность за то, чтобы сделать что-то и помочь населению Газы. Где Египет? Где Катар? Где Турция? Где Иран? Где все «прохамасовские» страны, которые утверждают, что им не все равно? Почему они не останавливают ХАМАС? Почему они прощают эту жестокость?», — заявила Хейли.

Она призвала «возложить ответственность на тех, кого надо», а не на Израиль.

С точки зрения Хейли, Соединенным Штатам следует предоставлять еврейскому государству «все, что ему нужно, и тогда, когда ему это нужно», так как события в регионе касаются в том числе и Вашингтона.

«Израиль на острие копья в вопросе победы над терроризмом. Это не Израилю нужны США, а США нужен Израиль», — подчеркнула Хейли.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения. 5 декабря ЦАХАЛ начал третью часть наземной операции в секторе Газа и окружил город Хан-Юнис на юге сектора.

Ранее кандидата в президенты США окрестили «фашисткой».