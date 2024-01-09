В ФРГ рассказали о потерях Германии из-за поддержки Украины

Германия благодаря своей политике поддержки Киева многое потеряла за время эскалации украинского конфликта, в том числе безопасность, экономическое процветание страны и репутацию в мире, в таких условиях необходимо переосмыслить внешнюю политику. Об этом пишет немецкий обозреватель Габор Штайнгарт в статье, опубликованной в газете Focus.

«Федеративная Республика, вероятно, станет крупнейшим проигравшим в этой войне после Украины — уже сейчас. Наша страна теряет безопасность, процветание и репутацию в мире в результате этого обмена военными ударами», — подчеркивает Штайнгарт.

Обозреватель напомнил, что Германия в лице России потеряла «своего дешевого и надежного поставщика газа на протяжении десятилетий». В 2020 и 2021 годах 65% импортируемого газа в ФРГ поступало из России, отметил Штайнгарт.

Кроме того, укрепившийся альянс между Россией и Китаем не означает ничего хорошего для немецкой экспортной отрасли, считает автор.

Наконец, Штайнгарт подчеркнул, что Берлину следует подготовиться к жизни «без американского опекуна и переосмыслить нашу внешнюю политику и политику безопасности».

До этого депутат бундестага Маттиас Моосдорф заявил, что в 2024 году могут начаться переговоры России и стран Запада по урегулированию конфликта на Украине, особенно если в США на выборах президента победу одержит Дональд Трамп.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.