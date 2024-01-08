ОАЭ призвали Нетаньяху просить у Зеленского деньги для Палестины

Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян отклонил просьбу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выплатить пособия по безработице палестинским рабочим с Западного берега, которым запретили въезд в Израиль, пишет портал Axios, ссылаясь на анонимный источник из Израиля.

«Проси деньги у [президента Украины Владимира] Зеленского», — ответил Аль Нахайян на просьбу Нетаньяху, сообщил источник.

10 декабря израильский премьер Биньямин Нетаньяху провел переговоры по телефону с российским президентом Владимиром Путиным впервые за почти два месяца. Беседа длилась почти час. Как сообщила канцелярия Нетаньяху, политик заявил Путину о своем недовольстве сотрудничеством Москвы и Тегерана, а также раскритиковал «антиизраильскую позицию» РФ по войне ЦАХАЛ против ХАМАС.

Премьер также призвал российского президента оказать давление на Красный Крест, который, по его мнению, «не прилагает особых усилий» для получения доступа к заложникам, несмотря на то, что это часть его мандата.

Ранее США пригрозили ООН проблемами из-за критики Израиля.