Экс-главнокомандующий армией США заявил, что Запад разочаровал украинцев

Бывший командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес заявил, что страны Запада потерпели неудачу в поддержке Украины, когда не смогли принять своевременных решений о предоставлении ВСУ «необходимых возможностей» для контрнаступления. Его слова приводит LRT.

По его словам, операции в ходе контрнаступления «не принесли тех результатов, которых нам всем хотелось».

«Действительно, мы потерпели неудачу, Запад не смог принять своевременные решения и вовремя предоставить Украине необходимые возможности, поэтому у россиян были дополнительные месяцы для подготовки своей обороны. Я думаю, мы разочаровали украинцев. Украинцы допустили ошибки, но по-настоящему разочаровали не они, а мы», — констатировал Ходжес.

До этого он заявил, что кошмарный сценарий для Украины становится реальностью.

«У Украины почти закончились боеприпасы, а Европа и США не желают увеличивать производство боеприпасов», — заявил Ходжес.

Ранее сообщалось, что украинские солдаты жалуются на сильную нехватку оружия и истощение.