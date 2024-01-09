Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-главнокомандующий армией США заявил, что Запад разочаровал украинцев

Генерал из США Ходжес заявил, что Запад потерпел неудачу в поддержке Украины

close
100%
Mindaugas Kulbis/AP

Бывший командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес заявил, что страны Запада потерпели неудачу в поддержке Украины, когда не смогли принять своевременных решений о предоставлении ВСУ «необходимых возможностей» для контрнаступления. Его слова приводит LRT.

По его словам, операции в ходе контрнаступления «не принесли тех результатов, которых нам всем хотелось».

«Действительно, мы потерпели неудачу, Запад не смог принять своевременные решения и вовремя предоставить Украине необходимые возможности, поэтому у россиян были дополнительные месяцы для подготовки своей обороны. Я думаю, мы разочаровали украинцев. Украинцы допустили ошибки, но по-настоящему разочаровали не они, а мы», — констатировал Ходжес.

До этого он заявил, что кошмарный сценарий для Украины становится реальностью.

«У Украины почти закончились боеприпасы, а Европа и США не желают увеличивать производство боеприпасов», — заявил Ходжес.

Ранее сообщалось, что украинские солдаты жалуются на сильную нехватку оружия и истощение.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами