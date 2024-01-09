Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Консульствам РФ в ряде стран могут запретить открытие участков для выборов

В недружественных странах могут запретить голосовать на выборах президента РФ

close
100%
Александр Пирагис/РИА «Новости»

Консульствам России на территории недружественных стран могут запретить открывать избирательные участки для голосования на выборах российского президента в марте текущего года. Об этом сообщил «Ведомостям» источник в дипломатических кругах.

В российском списке указано 49 государств, названных недружественными. По словам собеседника издания, речь может идти не обо всех них, итоговое решение по вопросу пока не принято.

Другой источник, близкий к министерству иностранных дел России рассказал, что решение по вопросу голосования в консульских учреждениях будет принято в январе. Запрет голосования может быть введен из-за уменьшения числа консульских работников, а также по соображениям безопасности.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская сторона запрашивает страны на предмет обеспечения безопасности, и по итогам консультаций будет принято решение о схеме организации голосования за рубежом.

Выборы президента Российской Федерации должны состояться 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Владимир Путин примет участие в предстоящих выборах как самовыдвиженец. Согласно закону о выборах главы РФ, для этого он должен был создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек, что и было сделано. 23 декабря члены партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» во время XIII съезда в Москве поддержали выдвижение Путина кандидатом в президенты.

Выдвижение кандидатов от всех партий проходило с 7 декабря до 1 января, самовыдвижение — до 27 декабря.

Ранее ЦИК РФ зарегистрировал представителя КПРФ кандидатом на выборах президента России.

Все новости на тему:
Выборы президента России 2024
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами