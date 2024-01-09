В Кремле сообщили, что программа по модернизации ЖКХ будет продолжена

Необходимости в дополнительных поручениях президента России Владимира Путина после аварий в сетях ЖКХ в Подмосковье нет. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В этом нет необходимости. Программы реализуются, реализуются постоянно», — указал он.

Песков подчеркнул, что обновление систем ЖКХ будет продолжаться.

«Определенная их часть остается в ветхом состоянии. Программы будут продолжаться, но за 10-15 лет обновить все трубы, все системы ЖКХ невозможно. Поэтому, конечно, эти программы растянуты по времени», — пояснил представитель Кремля.

Он выразил надежду, что последствия аварий на сетях ЖКХ в Подмосковье и Херсонской области устранят в ближайшее время.

«Будем надеяться, что в самое ближайшее время удастся с этой ситуацией справиться и вернуть электричество и, главное, тепло людям», — сказал Песков.

По мнению Дмитрия Пескова, власти российских регионов работали с максимальной отдачей для решения проблемы с отключением отопления у потребителей.

Ранее сообщалось, что без отопления остались более 6 тыс. жителей Находки.