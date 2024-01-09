В Кремле назвали причину обстрелов Белгорода

В Кремле полагают, что обстрелы Белгорода стали возможны из-за подхода украинских властей к ведению боевых действий: Киев считает приемлемым наносить удары по мирным объектам. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это стало возможным в связи с тем, что киевский режим не гнушается обстрелов гражданских объектов, не гнушается использования кассетных боеприпасов, стреляя по центру города. Подчеркиваю, не по военным объектам, а по центру города, где нет военных объектов», — сказал Песков.

По словам официального представителя Кремля, Вооруженные силы России приложат все силы, чтобы сначала минимизировать опасность, исходящую от ВСУ, а затем «полностью от нее избавиться», для чего и проводится военная спецоперация.

ВСУ нанесли ракетный удар по центру Белгорода 30 декабря. Пострадали более 130 человек, известно по меньшей мере о 25 летальных случаях. После этого украинские войска почти регулярно пытались обстреливать город. Очередной удар ВСУ нанесли 8 января — три человека оказались в реанимации.

Ранее в Белгороде чиновникам поручили пройти курсы первой помощи.