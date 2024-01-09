Президент Приднестровья рассказал об угрозе для региона

Президент Приднестровской республики Вадим Красносельский заявил, что милитаризация Молдавии является угрозой для региона, по его словам, денежные средства, оружие и техника идут Кишинёву «с определенной целью». Об этом глава Приднестровья заявил в интервью ТАСС.

«Милитаризация Молдовы — это фактор, с которым мы не имеем права не считаться. Ничего не делается просто так, и в данном случае деньги, техника, оружие, радары ПВО тоже идут с определенной целью», — заявил Красносельский.

Он отметил, что вооружение, поступающее Молдавии из-за рубежа, идет в страну «явно не для защиты».

До этого депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов заявил, что Молдавию накачивают оружием против Приднестровья и военных России на Днестре.

По словам политолога и публициста Александра Бовдунова, все что нужно Западу от Молдавии — поджечь Приднестровье и открыть второй фронт против России.

Ранее сообщалось, что Молдавия будет облагать пошлинами поступающие в Приднестровье грузы.