Молдавия будет облагать пошлинами поступающие в Приднестровье грузы

Все товары и грузы, поступающие в Приднестровье со стороны Молдавии, отныне будут облагаться пошлинами. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Таможенная служба республики.

«Все экономические агенты, в том числе из приднестровского региона, будут платить таможенные пошлины на общих основаниях», — говорится в публикации ведомства.

Там же поясняется, что нововведения связаны с вступлением в силу положений Таможенного кодекса №.95/2021, который заменяет собой ранее действовавшие Таможенный кодекс № 1149/2000, Закон о таможенном тарифе и Закон о порядке ввоза и вывоза товаров с территории Республики Молдова физическими лицами.

28 декабря сообщалось, что референдум о вхождении Молдавии в ЕС пройдет без Приднестровья.

10 декабря вице-премьер Молдавии Олег Серебрян заявил, что реинтеграция Приднестровья проходит без переговоров.

Ранее в Приднестровье заявили, что Молдавию накачивают оружием против ПМР.