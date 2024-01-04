Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Молдавия будет облагать пошлинами поступающие в Приднестровье грузы

Поступающие в Приднестровье грузы из Молдавии обложат пошлинами

close
100%
Shutterstock

Все товары и грузы, поступающие в Приднестровье со стороны Молдавии, отныне будут облагаться пошлинами. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Таможенная служба республики.

«Все экономические агенты, в том числе из приднестровского региона, будут платить таможенные пошлины на общих основаниях», — говорится в публикации ведомства.

Там же поясняется, что нововведения связаны с вступлением в силу положений Таможенного кодекса №.95/2021, который заменяет собой ранее действовавшие Таможенный кодекс № 1149/2000, Закон о таможенном тарифе и Закон о порядке ввоза и вывоза товаров с территории Республики Молдова физическими лицами.

28 декабря сообщалось, что референдум о вхождении Молдавии в ЕС пройдет без Приднестровья.

10 декабря вице-премьер Молдавии Олег Серебрян заявил, что реинтеграция Приднестровья проходит без переговоров.

Ранее в Приднестровье заявили, что Молдавию накачивают оружием против ПМР.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами