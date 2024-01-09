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В Литве не смогли ужесточить ограничения для граждан Белоруссии

Литовский депутат Касчюнас: сейм не может ограничить выдачу ВНЖ белорусам

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Ints Kalnins/Reuters

Сейм Литвы (парламент) не может ужесточить ограничения для белорусов в стране — в частности, на выдачу видов на жительство — из-за недостаточного количества голосов. Об этом сообщил председатель комитета сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас, его слова приводит агентство «Sputnik.Литва».

«Мы предлагаем такой компромисс. Пока, честно говоря, в сейме голосов за это нет», — заявил Касчюнас.

Отмечается, что в декабре в законодательном органе зарегистрировали поправки в законодательство, которые предлагают ограничение выдачи видов на жительство гражданам Белоруссии, за исключением высококвалифицированных специалистов.

При этом в рамках тех же поправок предлагается облегчить въезд в страну гражданам Белоруссии и России «по гуманитарным соображениям».

До этого Еврокомиссия выделила Литве около €10 млн для укрепления системы приема беженцев, денежные средства направлены на укрепление пропускной способности внешней границы ЕС и обеспечение условий приема и размещения прибывающих беженцев.

Ранее в Литве сочли неправомерными новые ограничения против россиян.

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