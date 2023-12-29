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В Литве сочли неправомерными новые ограничения против россиян

Юристы минюста Литвы забраковали новые ограничения для россиян и белорусов

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Ints Kalnins/Reuters

Предложение ужесточить действующие в Литве ограничения для граждан России и Белоруссии не соответствует правовым нормам Евросоюза, пишет LRT. По информации портала, к такому выводу пришли юристы министерства юстиции республики.

«В той части, в которой граждане указанных в проекте государств лишаются возможности обращаться за получением вида на жительство без оценки их индивидуальных обстоятельств, положения проекта не соответствуют положениям директив [ЕС] », — говорится в документе.

Как отмечает LRT, речь идет об ограничениях, согласно которым предлагается лишить как россиян, так и белорусов возможности подавать документы на визы в Литве, за исключением случаев, когда это происходит при посредничестве МИД республики. Портал указывает, что без подобных виз такие иностранцы не смогут подать заявление на получение временного вида на жительство в стране.

При этом весной сейм Литвы принял закон, который предусматривает ужесточение сроком на год порядка выдачи разрешений на постоянное или временное проживание, выдачи виз, запрета на передвижение граждан России через внешнюю границу ЕС, за исключением случаев, когда они соответствуют требованиям, установленным Литвой. Законодательство также предусматривает ужесточение прав граждан России на покупку недвижимости в Литве, исключения предусмотрены только для россиян с постоянным видом на жительство или тех, кто приобретает недвижимость в стране в порядке наследования. Белорусов новые нормы не затронут, но в Литве активно обсуждают их подключение к ограничениям.

Ранее в Литве выступили в пользу продления ограничений для россиян и белорусов.

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