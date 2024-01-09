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В США сообщили о расколе в Израиле по будущему управлению сектором Газа

Politico: в коалиции Нетаньяху существует раскол относительно будущего Газы

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JINI/Global Look Press

В правящей коалиции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху существует раскол относительного будущего сектора Газа, что поднимает вопросы о том, как долго такое правительство будет функционировать на фоне ведения боевых действий. Об этом пишет американская газета Politico.

«Хрупкая правящая коалиция премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху даже близко не урегулирует свои внутренние расколы по поводу того, как следует управлять сектором Газа после разгрома ХАМАС… Это, в свою очередь, поднимает вопросы о том, как долго правительство единства страны во время войны сможет держаться вместе», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что на прошлой неделе в Израиле созвали кабинет по вопросам нацбезопасности для согласования набросков по будущему сектора Газа.

Как подчеркивает издание, израильские министры критиковали друг на друга на протяжении большей части «ожесточенной встречи», а религиозные националисты и крайне правые критиковали начальника Генерального штаба Армии обороны Израиля Герци Халеви и министра обороны Йоава Галланта за его предложения по переходу военной операции к менее интенсивной фазе.

До этого министр обороны Израиля Йоав Галлант сообщил о подготовке Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) к следующей фазе военной операции на севере сектора Газа.

Ранее сообщалось, что США рассчитывают направить Израиль к менее интенсивным действиям в Газе.

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