США рассчитывают направить Израиль к менее интенсивным действиям в Газе

Делегация госсекретаря США Энтони Блинкена в Тель-Авиве рассчитывает обсудить план министра обороны Израиля Йоава Галланта на следующий этап вооруженного конфликта в секторе Газа, США намерены «подтолкнуть» Израиль к «неизбежному» переходу боевых действий к фазе меньшей интенсивности. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленных чиновников США.

«Главный дипломат США обсудит план Израиля на следующий этап войны в секторе Газа… Ожидается, что американская сторона подтолкнет израильских чиновников к «неизбежному» переходу войны в фазу меньшей интенсивности, сказал чиновник, чего США еще не видели», — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что в понедельник Блинкен в рамках своего ближневосточного турне подчеркнул, что палестинцев «нельзя заставлять покинуть сектор Газа», и раскритиковал «безответственные» комментарии некоторых израильских министров, призывающих к переселению людей за пределы анклава.

До этого Блинкен заявил, что палестино-израильский конфликт может расшириться.

Ранее госсекретарь США прокомментировал госпитализацию главы Пентагона.